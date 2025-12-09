タレントのユージが８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、一度ゴゴスマメンバーで食事をしたときの橋下徹氏の意外な一面を明かした。

この日は高市早苗総理が就任後初めて、自民党の麻生太郎氏らと西洋料理を会食したというニュースを紹介した。

弁護士の橋下徹氏は、永田町のルールなき飲み食い政治を猛批判していることから、極力、会食に行かない高市総理の態度を評価。すると石井亮次アナは「ぼくらみたいなこういう仕事、メンバーと２時間ご飯食べると、仲の良さがグッと上がる」とコメント。

すると大久保佳代子が「石井さんが悪口言って」というと、石井アナが「さらにユージ君が悪口言う」といい、ユージが「悪口、悪口、ゴシップ」と言ってスタジオは爆笑。

橋下氏は「１度行きましたよね？」とこのメンバーで一度食事に行ったと振り返ると、ユージは「そんなに（時間は）長くなかった」といい、大久保も「そんなにつまんなくもなかった」とコメント。するとユージが橋下氏に対して「あんなに白米食べる人初めて見た。２杯食べてた」と、お酒の席だったにも関わらず、白米をモリモリ食べていた橋下氏に驚いたと振り返っていた。