タレントの山口もえ（48）が9日、都内で行われた「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」にスペシャルゲストとして出席した。

山口は冒頭で「ポイ活大好き、山口もえです」と笑顔であいさつ。この日も楽天ポイントをチェックしたといい「見たら1234。凄くないですか？奇麗に並んでてニヤニヤしちゃいました」とうれしそうに話した。

プライベートでは18歳長女、14歳長男、8歳次女を育てる3児の母。「子供も凄く忙しくて。学校が終わった後習い事、なんなら次の習い事みたいな。合間を縫って動いている」と家事に送迎に大忙しだ。Uber Eatsだけでなく、13歳から17歳の子供が保護者の管理のもとアプリでタクシーを配車できる「Uber Teens」も利用していることを明かし、「ちゃんと乗ってる間も、どこ走ってるかわかるんです。安心で凄く良くて。子供の習い事の送迎にも。Uberは凄いなって思います」と太鼓判を押した。

夫で「爆笑問題」田中裕二とは、今年で結婚10周年。それにちなんで今年の漢字に「充」を選び、「ポイントを貯めて“充実”した生活を送りたいなっていう思いと、Uberを使って子育てを充実させたいな」と笑みを浮かべた。

Uber Japan株式会社とUber Eats Japan合同会社、楽天ペイメント株式会社は、楽天ID連携を皮切りに戦略的パートナーシップを推進していくことを発表。Uber Japanが運営する配車サービス「Uber」とUber Eats Japanが運営するデリバリーサービス「Uber Eats」において、この日より楽天ペイメントが運営する共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンラインが順次導入される。