歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。SNSを中心に話題のショートムービー「パペットスンスン」の主人公「スンスン」について語った。

この日番組では、近藤と“師弟関係”にあるという歌手・中村繁之と共演。中村が「パペットスンスン」にどハマりし、クレーンゲームなどに親しんでいるという話題を披露すると、近藤は「残念だね、俺はスンスンと2ショットを撮ってるから」とマウントを取って笑わせた。

そして「この間のFNS（歌謡祭）の時に」と、自身が出演した歌番組での出来事を回想。近藤は「オープニングを見てて、“何で一番大事なオープニングに、こんな青い虫が出てるんだ！”」と仰天したという。

しかし「ところが凄い人気だっていうのが分かって」と近藤。「控え室に“スンスンと2ショットが撮れます”っていうコーナーがあった」と続け、「俺、“青い虫”って言って失礼だった」と反省。無事2ショットを撮影できたことを明かし、「めっちゃやっぱりかわいかった。人気が出るのが分かった」と感想を語っていた。