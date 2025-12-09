現在公開中の話題の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。同映画で主演する経緯を明かした。

松谷は23年に脳腫瘍で28歳の若さで亡くなったプロ野球元阪神外野手の横田慎太郎さんを描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、11月28日公開）で鈴木京香（57）とダブル主演を務め、松谷は横田さん役を演じている。

松谷は大学まで野球を続けるもけがで引退。俳優を志して参加したワークショップで同映画の監督を務める秋山監督と出会ったという。「（秋山監督が）『横田慎太郎さんの映画を撮ろうと考えていて、その横田慎太郎さん役を僕（松谷）で考えている』っておっしゃっていただきました」と明かした。

黒柳徹子は「そのときこの方（横田さん）はまだご存命で？」と聞くと、松谷は「そうですね。この映画をするってことになって、脚本のお話しで交流を深めていった中で（横田さんと出会った）」と語り、松谷と横田さんが笑顔で並ぶツーショット写真が公開された。

松谷は「慎太郎さんのお父さんもプロ野球選手で、僕の父もプロ野球選手で。高校時代はお互い寮生活をしていて。左投げ、左打ちなんですよ。身長が慎太郎さん187センチ。僕が185センチ。歳もわりと近くて」と横田さんとの共通点が多いことを明かした。