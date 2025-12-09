¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼»âÆ¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£Ó£Ð¡ª¡¡Î¥º§¸å¡¢¤É¤óÄì¤Î»þ¡Ò¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÌÇ¤Ó¤ëÅÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ó¤ÈÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ
2025Ç¯12·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼»âÆ¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£Ó£Ð¡£Éã¡¦»âÆ¸¤Ê¤·¤Ç¤Î»Ò¶¡2¿Í¤Î½éÉñÂæ¤ËÌ©Ãå¡ªÉã¡¢¤½¤·¤Æ»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Î»âÆ¸¤Î´é¤ä²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Î»°¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2025Ç¯5·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè40²ó¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¡£¿§¡¹¤ÊÌäÂê¤¬½Å¤Ê¤ê¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È³Ú²°¤Ë¤Æ¡Ä
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
º£¤Ç¤â»þ¡¹Ì´¤Ç¼¸¤é¤ì¤ë
»âÆ¸¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤ò°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢ß·Â¼Àº»ÍÏº¡Ê¤¤è¤·¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾À×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤´ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ªµÙ¤ßÃæ¤Îß·Â¼Æ£½½Ïº¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤ªÄï»Ò¤ÎÔ¢Ìð¡Ê¤¯¤Ë¤ä¡Ë·¯¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£½½Ïº¤ª·»¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤ÀÃ¯¤È¤âÃý¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
Ô¢Ìð·¯¤ÏËÍ¤ÎÄ¶²ÎÉñ´ì¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¡°Ìò¤ò¤º¤Ã¤ÈÌ³¤á¤Æ¤Æ¡¢½é²»¥ß¥¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢Ô¢Ìð·¯³Ê¹¥¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²ÎÉñ´ìºÂ¤Ø¸«¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¡£Èà¤ÏÏÓ¤â¤¢¤ë¤·¡¢´´Éô¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤ÇÆ£½½Ïº¤ª·»¤µ¤ó¤¬Á°Ì¾¤ÎÀº»ÍÏº¤ò¤¯¤À¤¹¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µîÇ¯9·î¤ÎÆîºÂ¤È¡¢Êë¤ì¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø¤¢¤é¤·¤Î¤è¤ë¤Ë¡Ù¤Î¶¸¸ÀÈ¾¤Ð¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÆó¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤´°§»¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¡£ÌçÈ¶°Ê³°¤Î¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÆ»¤¬³«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¼Çµï¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¤Í¡£
É®¼Ô¤Î´ØÍÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¼¡Ë¤È
¤½¤ì¤È¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ò´è¤Ê¤ËÉñÂæ¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤²ÎÉñ´ì³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¡ØÊ¸¼·¸µ·ë¡Ù¤Î½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬Î®¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ã¤ÆËÍ¤ò¼çÌò¤Îº¸´±Ä¹Ê¼±Ò¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ÇÛÌò¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ±Ç²è»£¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢½÷Í¥¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤³¤½´ª»°Ïº¤ª·»¤µ¤ó¤Î¡ØÀõÁð¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ë»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤âËÍ¤â½Ð¤Æ¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¸À¤¤Êý¤À¤±¤É¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤âÀ§Èó¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÎÉñ´ì³¦¤Ã¤Æ¡¢´è¤Ê¤Ë½÷»Ò¤òµñ¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø½õÏ»¡Ù¤ÎÍÈ´¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ï½÷À¤¬¤ä¤ë¤ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÀ¤ÏÃÊª¤È½ñ¤Êª¡Ê¿·ºî¡Ë¤À¤È¤µ¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¡ØÊ¸¼·¸µ·ë¡Ù¤Î³Ú¤ÎÆü¡¢¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤¢¡¢²¶¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£
µÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¤´µ¡·ù¤è¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¼ò¤â¿Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤·¤¿¤éµÞ¤Ë¡Öµû²°½¡¸ÞÏº¤ä¤ì¤è¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡£²¶¶µ¤¨¤ë¤«¤é¡×¡£¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤À¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎµÆÇ·½õ¤µ¤ó¤â²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¤³¤¦¤¤¤¦´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢´ª»°Ïº·»¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤Ç¤â¼»ÅÊ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â»þ¡¹Ì´¤Ç¼¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÍ¤Î¿´¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´ª»°Ïº·»¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£°ìÀ¸¤¢¤Î¿Í¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð»à¤ó¤À¿Í¤è¤ê²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
³Ú²°¤Ë3Âæ¤Î¶ÀÂæ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç
Âè3¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤Î¤ª»Ò¤µ¤óÆó¿Í¤Î½éÉñÂæ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍÛ´î¡Ê¤Ï¤ë¤¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î²Æ´´¡Ê¤Ê¤Ä¤¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í»Ò¶¡¤¤¤ë¤À¤í¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¤Ï°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ¡¢»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡ÄËÍ¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÄÁ¤·¤¤¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¶âÈ±¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¢¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ì¤Ï±éµ»¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤È¤«¤ÇÌäÂê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍµÌé¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÌ¾¤Î¤³¤í¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃ¤Ë½Ð¤¿Âçºå¤Î¥Ð¡¼¤Ç´ª»°Ïº·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤«¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ç¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ï¡×¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ð¡¼¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤³¤³¤ØÍè¤¤¡×¡£¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤¤º¬À¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
³Ú²°¤Ë¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍÛ´î¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î²Æ´´¤¯¤ó¡Ê±¦¡Ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§»âÆ¸¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î»þ¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÌÇ¤Ó¤ëÅÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¤«¤Ö¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿Æü¤Ï°ìÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤±¤É¡¢ÍÛ´î¤È²Æ´´¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¿Í»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç»âÆ¸¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌò¼Ô¤ÎÃæ¿È¤¬Á´Éô¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤â²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÌò¼ÔÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ï¡ÖÊ¢·Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»þÂåÊª¤Ê¤É¤Ï¿Í´ÖÀ¤Î¸ü¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸íËâ²½¤·¤¬¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²ÎÉñ´ì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡£
¤½¤ì¤ÇÂè3¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ©»ÒÆó¿Í¤Î½éÉñÂæ¡£°ì¤Ä¤Î³Ú²°¤Ç3Âæ¤Î¶ÀÂæ¤¬ÊÂ¤ó¤À»þ¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬²ÎÉñ´ì¤Î¿Æ»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È¶»¤¬°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Êì¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È»âÆ¸¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§»âÆ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦°Â¿´¤·¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×
¤´»ÒÂ©¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¤Ï¶ìÆñ¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤´Î¾¿Æ¤Î¶»Ãæ¤â»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢»ä¤ÏÊì¾å¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î°ÅÌÛ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Éã¾å¡¦»°´îÍº¤µ¤ó¤ò¡Ö»âÆ¸¤µ¤ó¸«Êª¡×¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Î¤´²÷Âú¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÆÉã¤Ï¡Ö¤â¤¦²¶¤Ï²ÎÉñ´ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤éÀäÂÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤Î¿Í´Ö¤Ç´è¸Ç¤À¤«¤é¡¢¿ÈÆâ¤ÎÃ¯¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤âËÍ¤ÎÉñÂæ¤Ï´Ñ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î»þ¤«¤éÆÍÁ³Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Íè¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÀµ·î¤Ï¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¡Ö¶â³Õ»û¡×¡Ê¡ØµÀ±àº×Îé¿®¶Äµ¡Ù¡Ë¤Î¾¾±ÊÂçÁ·¤È¤¤¤¦¡¢¹ñÊø¤·¤ÎÂç¤¤ÊÌò¤Ç¡£Ëë¤¢¤¤Ï¤¿¤ÀºÂÉÛÃÄ¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¡£¤Þ¤À²¿¤â¤·¤Æ¤Í¤§¤¼¡¢¤Ã¤ÆµÒÀÊ¸«¤¿¤é¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ï¤â¤¦ºÇ½é¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¢¤é¤·¤Î¤è¤ë¤Ë¡Ù¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¡Ö¾Íè¡¢»âÆ¸¤¬½Ð¤·Êª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ´ë²è½ñ¤ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÏËÍ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤¢¤ó¤Þ¤êË«¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î·î¤ËÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡ØâÛ¤ÎÊì¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¡¢¡Öº£Æü¤ÎÃéÂÀÏº¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£µã¤±¤¿¤ï¡£¤â¤¦¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°Â¿´¤·¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¡ÖÁ´Á³°Â¿´¤¹¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ·ö²Þ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£
´¨¤¤ÈÕ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡½¡½¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¼Â²È¤Î2³¬¤ËËÍ¤é¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎºÊ¤¬1³¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¬¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Ã¤Æ2³¬¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤éÌ²¤ë¤è¤¦¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÅòÁ¥¤«¤éÊú¤¾å¤²¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÉ¤¹¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥À¥á¤Ç¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³ÎÞ½Ð¤Ê¤¤¤Î¡£¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¹¤°µã¤¯¤±¤É¤Í¡£¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤¢¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢Êì¤¬ºî¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ò¡¢ºÊ¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤ÏÊñ¤Þ¤º¤Ë¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë³¸¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÈÝÄê¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£