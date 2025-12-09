来年の干支「午（うま）」に合わせて、香川県琴平町の金刀比羅宮は全国の神社と連携して新たな取り組みを始めると発表しました

【写真を見る】金刀比羅宮などが「神馬訪い巡り」を元旦に開始 「神馬」に会い特別な御朱印氏とお守りを【香川】

金刀比羅宮をはじめ全国の7つの神社が来年の元日に始めるのは「丙午歳（ひのえうまどし）神馬訪い巡り（しんめおとないめぐり）」という取り組みです。参加している神社では、神に仕える馬＝神馬（しんめ）を飼育しています。

午年にこの神馬に会ってもらおうと、それぞれの神社で特別な御朱印紙などを授与する予定だということです。

左馬をデザインしたお守りは「限定200体」

金刀比羅宮では、幸運を招くとされる「左馬（ひだりうま）」をデザインしたお守りなどを用意することにしています。



（金刀比羅宮 琴陵泰裕宮司）

「神様にお仕えする神馬を見ることによって、みなさまに来年がワンランク上の良いことが起こっていただくような躍動の年になっていただきたい」

神馬訪い巡りは初めての取り組みだということです。