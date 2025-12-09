¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¹¤¤È±¤Î½÷À­¡×¤ÈºòÇ¯Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥ä¡¦¥Ê¥·¥í¡¼¥Ð¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aliia_more¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¿ÈÄ¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤È±

¡¡­àÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢­á¤¬¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î­àºÇ¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È­á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯2·î¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤È±¤Î½÷À­¡×¤È¤·¤Æ¡¢257.33¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÈ±¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¥ä¡¦¥Ê¥·¥í¡¼¥Ð¤µ¤ó¡£¡¡¡¡

¡¡¥¢¥ê¥ä¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤­àÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢­á¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¢¥ê¥ä¡¦¥Ê¥·¥í¡¼¥Ð¤µ¤ó
(YouTube@aliia_more¤è¤ê¡Ë
6·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶¶¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤ò¥¢¥ê¥ä¡¦¥Ê¥·¥í¡¼¥Ð¤µ¤ó
​​​​​​(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aliia_more¤è¤ê)

¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ä¡Ä¡×¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡ÖÄ¹¤¤È±¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éåºÎï¤ÊÈ±¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É³¤³°¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£