¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¡Ä¡×¼ê·ÝÌ¾¿Í¡¦µÜÏÆºéÎÉàº£Åß½é¤ÎÊÔ¤ßÊªá¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡×Àä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àº£Åß½é¤ÎÊÔ¤ßÊªá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Åß¡¢½é¤ÎÊÔ¤ßÊª¤Ïsophiehood¤òÊÔ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPetiteKnit¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥¥Ã¥È¡ÖSophie Hood¡×¤òÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÆ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡×¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤♡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡¢¾å¼ê¤¹¤®¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Í¥³¥ß¥ßË¹¤òÊÔ¤à¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜÏÆ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¼«ºî¤ÎÊÔ¤ßÊª¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£1·î¤Ë¤ÏÊÔ¤ßÊª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKKUROCHET¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£