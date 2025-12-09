『銀魂』や『NARUTO』でおなじみの声優・くじらさんの声でダーツが楽しめる！ 全国のダーツスポットにある「ダーツライブ3」などでスコアを読み上げ

『銀魂』や『NARUTO』出演の“あの声”がダーツを彩る！ くじらさんの「ゲームボイス」が12月8日リリース

ダーツライブが2025年12月8日（月）より、声優・くじらさんの「ゲームボイス」をリリースします。

『銀魂』のお登勢役や『NARUTO -ナルト-』の大蛇丸役、『おそ松さん』の松野松代役などでおなじみの、一度聞いたら忘れられない“あの声”がダーツマシンに登場！

対象となるのは、全国のダーツスポットにある「ダーツライブ3」と家庭用ダーツボード「ダーツライブホーム」。

スコアの読み上げなどをくじらさんのボイスにカスタマイズすることで、いつものダーツ体験が特別なものに変わります。

本コンテンツは、有料会員の最上位プラン「プレミアム＋」会員限定で利用可能です。

『銀魂』や『NARUTO』出演の”あの声”！ 声優・くじらさんのボイスでダーツが楽しめるコンテンツが登場

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：阿部 東、以下ダーツライブ）は、ダーツのスコアなどを読み上げる音声「ゲームボイス」の新作として、『銀魂』（お登勢役）、『NARUTO -ナルト-』（大蛇丸役）、『おそ松さん』（松野松代〈母さん〉役）ほか、人気アニメにご出演の声優・くじらさんのボイスコンテンツを2025年12月8日（月）にリリースいたします。

唯一無二の声！ 声優・くじらさんのゲームボイスで特別なダーツ体験を

全国のダーツスポットに導入されているダーツマシン「ダーツライブ3」と家庭用ダーツボード「ダーツライブホーム」には、プレイヤーがゲーム画面や音声演出をカスタマイズできる機能があります。

くじらさんはその中の一つである「ゲームボイス」に登場します。

一度聞いたら忘れられないくじらさんの声。

唯一無二のボイスが、ダーツ体験をより特別なものへと彩ってくれます。

「ゲームボイス」とは

ネットワークにつながれていないハードダーツの試合では、レフリーがスコアを読み上げながらゲームを盛り上げます。

全国の「ダーツライブ3」と家庭用ダーツボード「ダーツライブホーム」では、その雰囲気を手軽に楽しめるゲームボイス機能を搭載しています。

くじらさんの声を楽しめるのは「プレミアム＋」会員だけ

ダーツライブの会員サービスには、「フリープラン（無料会員）」・「トライアルプラン（お試し会員）」・「スタンダードプラン（有料会員）」・「プレミアム＋プラン（有料会員）」の4つのプランがあります。

くじらさんのゲームボイスは、最上位プラン「プレミアム＋」会員限定です。「プレミアム＋」の各プランに関する詳細はダーツライブガイドをご覧ください。

