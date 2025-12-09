優勝と予選落ちが交錯したシーズン 鈴木愛が振り返る「ここ数年で一番厳しい年」
ピンゴルフジャパン株式会社は9日、都内の日本橋三井ホールでイベント「CLUB PING ファン感謝DAY2025」を開催し、ピン契約プロ19人が参加した。
国内女子ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」で岩井千怜とのプレーオフを制した鈴木愛も、ようやく迎えたオフにリラックスした表情を見せ、ファンとの交流を楽しみながらシーズンを振り返った。「ここ数年で一番厳しい年だった。ここまで調子が上がってこないというのは予想していなかった」最終戦を含む今季は2勝を挙げたものの、9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ」から5試合連続で予選落ちを喫するなど、元・女王にとって耐えがたい時期が続いた。最終戦後の取材では「キャリアで一番しんどかった」とも語った。その9月ごろから、パターが真っすぐ転がらない、転がりが悪いといった悩みに苛まれた。この不調を乗り切る切り札として、ピンの女性用パター『G Le2 ECHO』を投入したことが奏功した。平均パット数（1ラウンド当たり）『28.3229』は全体1位、平均パット数（パーオンホール）『1.7585』も3位と、グリーン上のスタッツには手応えがある一方、パーオン率は『64.9884』で72位と、ショットに課題が残る一年でもあった。「せっかくショートゲームが得意なのに、ショットで乗らない」。オフはパーオン率アップに向けて取り組むという。シーズンは終わったものの、イベントなどの仕事は続いており、本格的なトレーニングは来年1月から。スランプを乗り越え最終戦を優勝で締めくくった元・女王は、あと8勝に迫った永久シード（通算30勝）へ歩みを進めていく。（文・齊藤啓介）
