お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が8日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんとこうめちゃんの友人と『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）』を満喫したことを報告した。

この日、小原はこうめちゃんとこうめちゃんの友人とUSJを訪れたことを報告し「お友達がお揃いのキラキラフェイスステッカー持ってきてくれていたのでこうめちゃんもはりつけました！」と説明。「2人ともキラキラ！！！女の子のすることはとてもかわいい」と、お揃いのフェイスステッカーを付けたこうめちゃんの写真を公開した。

続けて、パーク内のクリスマスパーティに参加したことを明かし「コース ランチ！デザートはミニオン」と豪華な食事を楽しんだ様子を紹介。パーティの後もパークを満喫したといい「いつもなら途中で」「YouTubeみたいーと言うはずなのに昨日は朝から晩まで一度も言いませんでした！」とこうめちゃんの変化に驚いた様子でつづり「お友達パワーすごい」とコメントした。

また、帰りのバスでも寝ることなく静かにお喋りをしていたそうで「来年には小学生だもんねと子供達の成長を感じました」と感慨深げにコメント。「お父さんや兄弟にも昨日のこうめちゃんの姿を見せたかったなぁーーーお母さんは疲れたけど本当に幸せでした」と心境を明かし、ブログを締めくくった。