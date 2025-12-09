菅井友香、北海道の農業の技術革新に驚き「新しくてかっこいい」
俳優の菅井友香、和田正人が9日、東京・青陵高等学校で行われた、北海道の農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」プレスイベントに登場した。
【写真】白の爽やかコーデで笑顔を見せる菅井友香
同イベントは、11月17日に公開したWEBドラマ『ハイスクールキッチン〜リラが出会ったサステナブル北海道農業×存続ギリギリの調理部〜』に登場する高校生と同世代の生徒たちに、日々の日本の食卓を彩る食材がどこから来ているのか、それを支える北海道農業の魅力やサステナブルな取り組み、生産者の努力を伝えることを目的として行われた。
北海道農業の持続可能性を伝えるサステナブルパートナーで、WEBドラマの主演を務めた菅井は、北海道で撮影した感想を聞かれると「本当に北海道の広大な土地やおいしい食事などびっくりしたことはいっぱいあるんですけど、一番は農業の技術が革新的で、その技術に驚きました。実際に見て農業ってこんなに新しくてかっこいいんだと思いました」と驚いたことを明かす。
食べることも大好きだという菅井は「生産してくださっている方や運んでくださっている方など食材に関わっている人に感謝したい」と北海道での経験を経て改めて感じた思いを語った。
生徒たちには「ぜひ皆さんには、どこ産でどんな方が作っているのかなと想像を膨らませながら、よりおいしく食事を楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
