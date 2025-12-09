¡ÚÃª¶¶¹°»êÏ¢ºÜ#23¡ÛÄË¤ß»ß¤áÂÇ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À2008Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¡¦£Ã£Ã·è¾¡¤Î¿ÛË¬ËâÀï¡¡½à£Ö¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡Ä
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤Ë»²Àï¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÏÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö²¶¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£´·î£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÎÀîÅÄ¡ÊÍøÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¸ø¼°Àï¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·è¾¡Àï¡Ê£´·î£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤ÎÁê¼ê¤Ï¿ÛË¬ËâÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÀîÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Çº¸¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ò£²¡Á£³ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤â¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯Áö¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾¡¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î½ÐÀ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¯¤Æ¶ÚºÃ½ý¤Î¸¡ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢£°£±Ç¯¤Î»þÅÀ¤Çº¸¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¤¬ÃÇÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢Ä¹´ü·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Î¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï£²¾¡£´ÇÔ¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë£±£°·î¤«¤éÊÆ¹ñ¡¦£Ô£Î£Á±óÀ¬¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î£Ô£Î£Á±óÀ¬Ãæ¤ËÅö»þ¤Î¿ûÎÓ¡ÊÄ¾¼ù¡Ë¼ÒÄ¹¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤µ¤ó¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¿·ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ÐÈñ¤ò¤«¤±¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¥¿¥ó¥Ñ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¼ã¤¤»þ¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¿ûÎÓ¤µ¤ó¤Î£²²óÌÜ¤ÎÂÇ¿Ç¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢£°£¹Ç¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÉðÆ£¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï£°£¸Ç¯¤Î£´·î¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¿·ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¿·ÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ê±ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¿Íµ¤¤¬³°Å¨²¦¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î»þ¤â¡Ö²¿¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î³Ê¤Ç¸À¤¨¤ÐÉðÆ£¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤È¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÈ¯¸À¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡