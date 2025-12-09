午後に入ってやや円安＝東京為替概況



9日のドル円は156円ちょうどを挟んでの推移。海外市場の高値が155.99と156円トライにやや慎重。東京午前に156円台を付けたがいったん調整売りが入り、155円74銭と今日これまでの安値を付けた。



午後に156円13銭と今日の高値を更新も、その後155円80銭台を付けて、156円10銭前後まで上昇など、上下に不安定な動きを見せている。



ユーロドルは1.1650からの買いに慎重も、押し目も鈍く、朝からのレンジは1.1635-1.1650とわずか15ポイント。ポンドドルも基本小動き、1.3320台での推移から午後に1.3337の高値を付けたが1.3320台まで売りが出るなど一方向の動きにならず、



ユーロ円はしっかりした動きで朝の181円30銭台から午後に181円79銭を付けた。豪ドル円の買いに連れ高。リスク警戒後退の動きも見られた。ポンド円は207円60銭台から208円10銭前後まで上昇。



MINKABUPRESS 山岡

