経済アナリストの森永康平氏（40）が9日、コメンテーターを務めるニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。高市政権の経済対策についてコメントした。

「高騰する物価、高市政権に今求められるものとは」というテーマについて話をする中、物価高騰について意見を求められた森永氏は「別に物価が上がること自体は、上がりすぎるのは困りますけども、昔みたいにデフレになる方がもっとやばいわけで。そういう意味では多少物価上がっていくっていうのは本来の経済のあるべき姿。ただ、一方で国民が苦しんでますよねっていうところに対して、高市政権は短期的には減税とか給付で対応して、中長期的には、国内で供給能力を高めて、海外のインフレの影響を受けないようにするっていうのが、いわゆる“責任ある積極財政”をやろうとしてる人たちの考え方。そのあたりをもうちょっと分かりやすく国民に説明した方がいいのかなと僕は思いますよね」と見解を示した。

「ネットなんか見てみると、高市政権の政策に対しては結構批判的な人もかなり多いなと思っていて。例えば“円安のせいでインフレになってる”みたいな。で、そうすると“円安を止めなきゃいけないのに、なんで日銀に利上げさせないように圧力かけてんだ”、みたいな。っていうのが結構ネットとかだといっぱいあるわけですよ。あとは減税で財政が不安になって、債券が売られて、円も売られて、みたいな」と森永氏。「意図的に悪く捉えて批判したいっていう人はどうにもならないですけど、フラットな人たちすらそういう言説に流されている感じがちょっとネット見てると懸念としてある。そのあたりを分かりやすく解説していった方がいいのかなっていうのは、この1、2カ月見てて思うところですけどね」とした。

「“トリプル安は高市政権のせいだ”みたいな人が特に地上波なんかはよく出てる印象があります」とも。これに、元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏は「そういうオールドメディアがいるから私がもうかる」とニヤリ。

高市政権の経済対策について「今、経済政策を考えるところに入っていった人のメンツを見ても、明らかに今までとは様変わりしている」と森永氏。「そんなすぐには結果は出せない。まず落ち着いて、見ていった方がいいなと。だから、変なノイズみたいな、揚げ足取りみたいな批判にはいちいち乗っからない方がいいと思うんですよ。だって、“高市政権のせいで株安だ”とかっていう人って、本当にちょっと恥ずかしいレベルっていうか。海外でNVIDIAの決算が発表されて、それでアメリカが下がって日本も連れ安しました、みたいな、ただそれだけの話なのに、“マーケットから高市政権のノーだ”とかって言ってる人たちがいるわけですよ。ど素人が言ってるならいいですけど、それなりに名前のある評論家とかが言っちゃってるの見ると。“大丈夫か、この人”っていう。批判したいっていうのがもう先にあるからだとは思うんですけど」とあきれた。