共働きなのに家事育児の負担はほとんど妻。そんなある日、夫が突然会社を辞めてしまいます。上司と折り合いがつかないことが理由だと言うのです。家事はやるからしばらく休ませてほしいと主張する夫。これまでろくに家事をしたことのない夫に妻は「家事ナメ過ぎ！」と言及しても楽勝だと言って聞かず…。■理不尽！共働きなのに家事育児しない夫共働きなのに、家事育児しない夫。さらに、アイロン掛けまで要求してきて妻は理不尽だと思っていました。さらに夫から衝撃の話を聞かされて…！？

■家事をナメてる夫に妻激怒急に仕事を辞めてしまった夫。就活するかと思いきや、家事やるからのんびりしたいと言い出します。さらに、家事だけなら楽勝だと豪語する夫。家事をナメすぎだと訴えると、お前の段取りが悪いだけだと妻を責める始末…。ママ友付き合いも考えが変わったのか、夫がニヤけた顔でママ友作ろうかな…と言い出しました。下心が見え見えで…。

こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを一部抜粋して紹介します。

■読者の意見は…？まずは、共働きなのに家事育児をやらず、妻にアイロンがけを要求する夫についての意見です。

子どもにご飯を食べさせているにも関わらず妻に文句を言う夫に



「どう考えてもまともな倫理観無い」

「初めっから嫌味タラタラの最悪の夫」

という、読者の怒りを煽る意見が寄せられました。慌ただしい朝、自分のことを後回しにして、子どもの面倒を見ないといけない妻に対して、さらに追い込むような夫の言動に読者は怒り心頭です。次に、夫が急に仕事を辞めて、家事をすると言い出した場面です。

今までの行いを振り返るように「あなたが求めた主婦業、完璧にやってね」

という意見があがりました。家事や育児をしたことが無い夫は、仕事よりも楽だと思っています。妻は仕事しながらしていたのですが…。仕事を辞めるのだから、妻より完璧に出来ないと許さないという読者の怒りが伝わります。急に仕事を辞めただけでも動揺している妻。翌日からは家事や育児から解放されるのでしょうか？はたまた、余計手がかかるのか…？さらに、夫の裏切りが発覚して…！？(ウーマンエキサイト編集部)