専業主夫宣言した無職夫の「ママ友作ろうかな」という下心が招く「最低の裏切り」とは？ 読者激怒「家事ナメ過ぎ！」
共働きなのに家事育児の負担はほとんど妻。そんなある日、夫が突然会社を辞めてしまいます。上司と折り合いがつかないことが理由だと言うのです。家事はやるからしばらく休ませてほしいと主張する夫。これまでろくに家事をしたことのない夫に妻は「家事ナメ過ぎ！」と言及しても楽勝だと言って聞かず…。
■理不尽！共働きなのに家事育児しない夫
共働きなのに、家事育児しない夫。さらに、アイロン掛けまで要求してきて妻は理不尽だと思っていました。さらに夫から衝撃の話を聞かされて…！？
■家事をナメてる夫に妻激怒
急に仕事を辞めてしまった夫。就活するかと思いきや、家事やるからのんびりしたいと言い出します。さらに、家事だけなら楽勝だと豪語する夫。家事をナメすぎだと訴えると、お前の段取りが悪いだけだと妻を責める始末…。
ママ友付き合いも考えが変わったのか、夫がニヤけた顔でママ友作ろうかな…と言い出しました。下心が見え見えで…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを一部抜粋して紹介します。
■読者の意見は…？
まずは、共働きなのに家事育児をやらず、妻にアイロンがけを要求する夫についての意見です。
子どもにご飯を食べさせているにも関わらず妻に文句を言う夫に
「どう考えてもまともな倫理観無い」
「初めっから嫌味タラタラの最悪の夫」
という、読者の怒りを煽る意見が寄せられました。慌ただしい朝、自分のことを後回しにして、子どもの面倒を見ないといけない妻に対して、さらに追い込むような夫の言動に読者は怒り心頭です。
次に、夫が急に仕事を辞めて、家事をすると言い出した場面です。
今までの行いを振り返るように「あなたが求めた主婦業、完璧にやってね」
という意見があがりました。家事や育児をしたことが無い夫は、仕事よりも楽だと思っています。妻は仕事しながらしていたのですが…。仕事を辞めるのだから、妻より完璧に出来ないと許さないという読者の怒りが伝わります。
急に仕事を辞めただけでも動揺している妻。翌日からは家事や育児から解放されるのでしょうか？はたまた、余計手がかかるのか…？
さらに、夫の裏切りが発覚して…！？
漫画「無職夫の最低の裏切り」
(ウーマンエキサイト編集部)