シンガー・ソングライターのさだまさしさんが自身のインスタグラムを更新。

青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震を受け、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 さだまさし 】 最大震度6強の地震受け 「とても心配しています」 ＳＮＳにメッセージ 「我々も日頃からの備えの確認を！みなさん呉々も気を付けて！」



さだまさしさんは「揺れの大きかった地域のみなさん、とても心配しています。」と、投稿。



続けて「8日午後11時15分ごろ青森県東方沖で発生した地震で、『北海道・三陸沖後発地震注意情報』が発表されました。」と、記しました。



更に「千島海溝・日本海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性がふだんと比べ相対的に高まっているとして内閣府と気象庁は、政府や自治体からの情報に従い防災対応を取るよう呼びかけています。」と、記しました。







最後に、さだまさしさんは「我々も日頃からの備えの確認を！ みなさん呉々も気を付けて！」と、ファンに向けて呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】