千葉テレビ（チバテレ）は9日、13日にフクダ電子アリーナで行われる、明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝・ジェフユナイテッド市原・千葉対徳島ヴォルティス戦を、同日午後1時からミライチャンネル（第2チャンネル）で生中継すると発表した。

ゲスト解説は、08年12月6日のJ1最終節FC東京戦に後半29分からの4発で4−2と逆転勝ちし、J1残留を決めた“フクアリの奇跡”を成し遂げた1人、OBの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が務める。プレーオフ決勝はNHK BSでの生中継が先に発表されていたが、悲願の17年ぶりのJ1復帰にかけるジェフを、地元局として最大限にバックアップする緊急生中継となる。

チバテレは、11月29日にフクダ電子アリーナでジェフがFC今治に5−0と大勝したJ2最終戦を生中継。ジェフは勝ち点を70に積み上げ、初優勝の水戸ホーリーホック、2位で自動昇格したV・ファーレン長崎に勝ち点1及ばず3位となり、プレーオフに回ったが、チバテレは7日に同所で行われたJ1昇格プレーオフ2025準決勝RB大宮アルディージャ戦も生中継。同戦は前半20、32分と連続失点し、後半3分にも3点目を失う苦しい展開。敗色濃厚かと思われたが、同26分にFWカルリーニョス ジュニオのゴールで反撃ののろしを上げると、同32分にMFエドゥアルド、同38分に、この試合がデビュー戦となった下部組織U−18所属の17歳MF姫野誠、さらに同42分にはDF河野貴志と、16分間で圧巻の4発。“フクアリの奇跡”を再現した、Jリーグの歴史に残る1戦と各スポーツメディアで報じられた。

チバテレにとって、J2最終節、J1昇格プレーオフ2025準決勝に続く、3試合連続の緊急生中継となる。実況は、FC今治戦を担当したチバテレ「モーニングこんぱす」（月〜金曜午前6時45分）月・火曜MCのフリーアナウンサー桑原秀和（40）が担当。解説はFC今治戦、大宮戦に続き、ジェフOBでクラブユナイテッドオフィサーを務める、元日本代表MF佐藤勇人氏（43）が3試合連続で務める。

ジェフは今季、徳島には1勝1分けと分が良い。6月15日のアウェー戦で激しい打ち合いの末、3−3で引き分けると、8月16日のホーム戦では一転、オウンゴールで1−0と競り勝っている。今季、4位の徳島も5位のジュビロ磐田との準決勝ではホームで前半24分に先制を許すも、後半37分にFWトニー アンデルソンのゴールで1−1で引き分け、決勝に進んでおり、決勝もギリギリのせめぎ合いが予想される。