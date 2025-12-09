ＢＴＳが８日、ソウルで行われた「大韓民国善良寄付大賞」で大統領表彰を受けたと、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

記事によると行政安全部はこの日、ソウル韓国広告文化会館で「第５回 大韓民国善良寄付大賞」授賞式を開催し、寄付文化の拡散に貢献した人々へ、トロフィーを授与したという。

ＢＴＳは、韓国アーティストとして初めて大統領表彰に選ばれたとし、ファンとともにグローバルな寄付キャンペーンを通して、国際社会で分かち合い文化を広めた功績が認められたと伝えた。

ＢＴＳは「僕たちに与えられた賞というより『自分を愛そう』という『Ｌｏｖｅ Ｍｙｓｅｌｆ』のメッセージに共感してくれた全ての方たちに贈る、励ましと応援だと考えている」と明かしたという。

そして「ＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）に栄冠をささげたい。これからも、あたたかな変化に貢献するＢＴＳでいられるよう、努力していく」と感謝の思いを伝えたとした。

ＢＴＳは２０１７年、ユニセフ韓国委員会とパートナーシップを締結。「Ｌｏｖｅ Ｍｙｓｅｌｆ」キャンペーンを通して、１５５カ国の児童・青少年へ暴力予防、心理支援を推進した。また、グローバルに分かち合い広報を展開し、１億人を超える人々へ、心の健康プログラムを提供。ファンと募金した基金は約９２億ウォン（約９億２千万円）だとし、これは基金全体の１５％に達しているという。