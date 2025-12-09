アールプランが２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正 アールプランが２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

アールプランナー<2983.T>がこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を４７０億円から４８０億円（前期比１９．４％増）へ、営業利益を３３億５０００万円から３６億５０００万円（同６８．７％増）へ、純利益を２１億５０００万円から２４億円（同６７．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４０円から５０円へ引き上げ年間配当予想を８０円（前期実績４５円）とした。



上期の受注の好調を受けて、第３四半期時点で戸建住宅の販売棟数、なかでも分譲住宅の販売棟数が大幅に増加していることに加えて、第３四半期での受注状況や販売状況を織り込んだ。また、コストコントロールにより売上総利益が改善していることも寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高３４８億３４００万円（前年同期比１８．７％増）、営業利益２５億７６００万円（同６８．１％増）、純利益１６億４８００万円（同７７．４％増）だった。注文住宅の好調と販売単価増により、第３四半期累計として過去最高業績を更新した。



