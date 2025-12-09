民放公式テレビ配信サービス「TVer」の2025年11月の月間動画再生数が、5.8億再生を記録した。

2025年10月に続き、2カ月連続で過去最高記録を更新。コネクテッドTV（CTV）における月間動画再生数も過去最高となる1.9億再生を記録し、PC・スマートフォン・タブレットを含む全デバイスでの利用が拡大している。

ジャンル別では、ドラマが再生数増加を牽引。TBS歴代1位のTVer再生数を記録した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、日本テレビ歴代1位を記録した『良いこと悪いこと』が好調に推移した。

バラエティでは、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の「名探偵津田」アーカイブ配信や、『M-1グランプリ 2025』準々決勝、音楽特番などが再生数を伸ばした。また、スポーツでは「サッカー キリンチャレンジカップ2025」や「第104回 全国高校サッカー選手権大会」の地区大会決勝ライブ配信などが視聴された。

2025年11月 TVer利用状況全体ハイライト・月間動画再生数：5.8億再生（過去最高）・2025年10月に続き、2カ月連続で記録更新

コネクテッドTV（CTV）・月間動画再生数：1.9億再生（過去最高）・月間ユニークブラウザ数（MUB）も過去最高を記録

好調コンテンツ・『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）・『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）・『水曜日のダウンタウン』（TBS系）（アーカイブ企画「名探偵津田」など）・『M-1グランプリ 2025』準々決勝・『ベストアーティスト2025』・『ベストヒット歌謡祭』・『ジョジョの奇妙な冒険』・「サッカー キリンチャレンジカップ2025」・「第104回 全国高校サッカー選手権大会」地区大会決勝

（文＝リアルサウンド編集部）