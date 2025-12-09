眼科検診


疲れやストレス、寝不足…、ちょっとしたことの積み重ねが、重大な目の病気を引き起こすこともあります。片目に症状が出ても、もう片方がカバーして気づきにくいのが目の病気の怖いところ。40歳を過ぎたら、一度は眼科検診を受けてみてください。

■眼科検診とはどんな検査をする？

眼科検診でわかること


眼科検診は、眼科で申し込むか人間ドックに項目を追加するのが一般的。以下の3つが主な検査で、病気のサインをキャッチできます。

・視力検査

近視や遠視、乱視、視力の低下などがないかを検査。白内障や緑内障、加齢黄斑変性などによる、視力変化の兆候も見つけられる。

・眼底検査

眼底の写真を撮影し、網膜や目の奥の血管の状態などを調べる検査。緑内障や糖尿病網膜症などの病気を早期発見できる。

・眼圧検査

日本人の失明原因第1位である、緑内障のリスクを調べる検査。目の表面に空気を噴射することで、眼球内の圧力を調べる。

■どんな病気が分かる？

目の不調を無視しないで


目の病気の種類はさまざま。患者数が多かったり、失明のリスクがある病気について紹介。知ることが、目を守る一助になります。

・緑内障

眼圧の高まりで、視野が狭くなる病気。40歳を過ぎると発症リスクが高まる。失明のおそれがあり、根本的な治療法は見つかっていない。

・白内障

紫外線の影響や加齢により、水晶体が白く濁る病気。老化現象の一つ。濁った水晶体を、人工のレンズに換える手術で治療する。

・網膜剥離

衝撃などで、網膜が剝がれる病気。視力が急激に低下したり、失明することも。かゆみで目をこすりやすいアトピー性皮膚炎の人は注意。

・飛蚊症(ひぶんしょう)

小さな虫や糸くずが飛んでいるように見える。多くは病気ではない生理的なものだが、1割程度、網膜剥離に進行するケースも。

[HEAD]特に受けたほうがいい人は？[/HEAD]

「スマホ老眼」にご注意


40歳は眼科検診デビューのタイミング。下記のような症状や体質に思い当たる人は、病気のリスクが。30代以下でも受けてみてください。

・高血圧、低血圧

・まぶたがけいれんする

・アトピー性皮膚炎

・高血糖

・たばこを吸っている

・ストレスを感じやすい

・すぐに目が乾く

・ものが見えにくい

目の不調を感じたら、放置せずにすぐ眼科で相談をしてみてくださいね。特に不調がなくても、スマホの長時間使用などで目への負担は常に大きくかかっている状態ですので、検診に足を運んでみるといいでしょう。

イラスト／kanade

文／中田蜜柑