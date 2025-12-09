スラダン三井役の置鮎龍太郎、西村知道の訃報に追悼「安西先生の優しい笑顔を忘れません」
声優の置鮎龍太郎が自身のXを更新し、声優の西村知道さんの訃報を受け、追悼の意を表した。置鮎は「私にとっての安西先生でもある西村知道さんの訃報。最後にお会いしたのは、おじゃる丸。優しい笑顔とお声、いつまでも忘れません。諦めたらそこで試合終了ですものね。」と述べ、西村への思いを語った。
この投稿には「置鮎さん“三井寿”と西村さん“安西先生”が演じられた役柄を思うとより深みがありますね」「みっちゃんと安西先生ーo(T◇T o)」「ロックマンEXEの(ビデオマン)やかいけつゾロリの(ゲームの王様)やフレッシュプリキュアのラスボスメビウスなどとても印象に残るキャラでした」「おじゃる丸のマイクといえば西村知道さんですもんね」といった多くのコメントが寄せられ、ファンたちが西村の思い出を語る姿が見られた。
現在、置鮎龍太郎は青二プロダクションに所属し、舞台やアニメで活躍中。西村知道さんは『スラムダンク』の安西先生役などで知られ、多くのファンに愛され続けている。
私にとっての安西先生でもある西村知道さんの訃報。— 置鮎龍太郎 『地獄先生ぬ〜べ〜』 第2クールは、1月7(水)放送開始！！ (@chikichikiko) December 8, 2025
Blu-rayBOXの発売記念でご一緒させていただいたのは、ちょうど10年前でしたかhttps://t.co/1Hl3I4uat3
最後にお会いしたのは、おじゃる丸。
優しい笑顔とお声、いつまでも忘れません。
謹んでご冥福を。
諦めたらそこで試合終了ですものね。 pic.twitter.com/n9qZWOyu0Q