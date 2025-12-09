細田守『果てしなきスカーレット』カフェが渋谷に登場！推し活経済評論家・横川楓が最新作＆歴代作イメージメニューを実食レポート
2025年11月21日から全国公開中のアニメーション映画『果てしなきスカーレット』。細田守監督の最新作である本作のテーマカフェ「果てしなきスカーレット & Memorial Cafe」が、BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店で12月21日(日)まで開催中だ。『果てしなきスカーレット』をはじめ、細田守監督の歴代作品をイメージしたメニューも取りそろえた同カフェの模様を、推し活経済評論家の横川楓さんに実食レポートしてもらった。
■「スタジオ地図」作品の軌跡を“食”で体験！
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は「果てしなきスカーレット & Memorial Cafe」に行ってまいりました！細田守監督のさまざまな作品をイメージしたメニューが展開されている今回のカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
映画『果てしなきスカーレット』は、細田守監督率いる「スタジオ地図」が手がける、4年ぶりとなる待望の新作アニメーション映画。「人は何のために生きるのか」を問う、骨太で力強い作品で、大きな話題になっています。私ももちろん『果てしなきスカーレット』を鑑賞済み。大迫力のきれいな映像と、自分の人生について考えさせられるストーリーに、ぐっと心をつかまれました。
今回のカフェでは、『果てしなきスカーレット』だけではなく、『時をかける少女』や『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』、『竜とそばかすの姫』など細田守監督の過去の名作にちなんだメニューも登場しています。
「果てしなきスカーレット それは果てしなき復讐の旅」(1790円)は、スカーレットの憎しみや葛藤が溢れる、黒いガーリックトマトソースのパスタ。紫や黒の中に大根で表現された白い花がとても目を引きます。塩加減やトマトソースの風味などしっかりとした味でボリュームもたっぷりです！
「果てしなきスカーレット 愛を知りたい。」(1690円)は、スカーレットが大粒の涙を流すシーンをイメージしたフルーツとゼリーのパフェ。濃厚なミルクソースの味から、フルーツのさっぱりした味、クラッカーのちょっとしたしょっぱさなど、いろいろな食感と味が楽しめます。
「バケモノの子」(1090円)は、熊徹が九太の心に宿るシーンをイメージしたチーズスナックとコーヒーゼリーをトッピングした、ミルクコーヒー。甘すぎない味でとても飲みやすく、お料理やデザートとの相性も抜群でした。
「竜とそばかすの姫」(990円)は、ベルがアンベイルされオリジンであるすずが現れるシーンをイメージした、クランベリーソーダ。こちらは、ソーダをかけると中からすずが登場！見た目もがらっと変わり、目でもしっかりと楽しむことができるドリンクです。劇中のシーンが再現される仕掛けに、とてもテンションがあがりました!!
気になる特典ですが、カフェでフード、デザート、ドリンクメニューを注文すると、対象メニューのアートを使用した「オリジナルポストカード(全9種)」を1品につき1枚もらうことができます。
また、事前予約(715円/1人)をすることで、「オリジナルメモ帳」をもらうことができるので、事前予約をしてからの来店がおすすめです。
絶賛公開中の『果てしなきスカーレット』。もう観た！という方や細田守監督の作品のファンの皆さんは、メニューを味わいながら、それぞれの作品の思い出を追体験できること間違いなしです。『果てしなきスカーレット』をまだ観ていないという方はぜひご覧になってくださいね！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 スタジオ地図
