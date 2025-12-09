Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¿å¿§¥¹ー¥Ä¤Ç²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡Ö²Ö¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£12·î9Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TAMBURINS¡Ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥º¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢2ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①¿å¿§¥¹ー¥Ä¤Ç¡Éµ®¸ø»Ò¡É¤Ê¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹ ②¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¸«¤»¤¿Èù¾Ð¤ß¡Ê10¡¦11ËçÌÜ¡Ë ③④¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍÍ»Ò ⑤¥¿¥¤¤Ø¸þ¤«¤¦¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µ¤ÉÊ¤¢¤ëÎ©¤Á»Ñ
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÎ©¤Ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã¸¤¤¿å¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¿§¤Î¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤ò¥Ïー¥Õ¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Ë¤·¤¿¶âÈ±¤Ë´éÎ©¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Çµ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤ò¿¿»÷¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3～5ËçÌÜ¡Ë¤ä¤½¤Î¥Ýー¥º¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤ë°¦¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë»Ñ¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä²ÖÂ«¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Î¥¦¥µ¥®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥àー¥Óー¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤â¤¦1ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£Í¥¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ«5»þ¤«¤é¤ªÅ¹¤Î³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿STAY¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡ª ¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë°¦¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ï¡Ö²Ö¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¿å¿§¥¹ー¥Ä¤Î¿§¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°áÁõµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¤ë¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£