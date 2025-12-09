

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月5日から8日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4238> ミライアル 東Ｓ +11.49 12/ 8 3Q -52.99

<2301> 学情 東Ｐ +11.15 12/ 8 本決算 29.99

<7856> 萩原工業 東Ｐ +5.54 12/ 8 本決算 21.15

<3071> ストリーム 東Ｓ +1.89 12/ 8 3Q 51.67

<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ +1.84 12/ 8 3Q 赤転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

