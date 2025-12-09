―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月5日から8日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4238> ミライアル 　　東Ｓ 　 +11.49 　 12/ 8　　　3Q　　　-52.99
<2301> 学情 　　　　　東Ｐ 　 +11.15 　 12/ 8　本決算　　　 29.99
<7856> 萩原工業 　　　東Ｐ　　 +5.54 　 12/ 8　本決算　　　 21.15
<3071> ストリーム 　　東Ｓ　　 +1.89 　 12/ 8　　　3Q　　　 51.67
<3246> コーセーＲＥ 　東Ｓ　　 +1.84 　 12/ 8　　　3Q　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース