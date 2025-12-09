ポールトゥウィンホールディングス <3657> [東証Ｐ] が12月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終損益は2億3700万円の赤字(前年同期は2億2900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の3億1600万円の黒字→3億1600万円の赤字(前期は6億9200万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結最終損益も従来予想の7億0800万円の黒字→7600万円の黒字(前年同期は5億0800万円の赤字)に89.3％減額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結最終損益は1億5500万円の黒字(前年同期は4500万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→3.1％に改善した。



