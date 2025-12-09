スバル興業 <9632> [東証Ｓ] が12月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終利益は前年同期比36.8％減の15.1億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の30.2億円→20.9億円(前期は32.3億円)に30.9％下方修正し、減益率が6.5％減→35.4％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結最終利益も従来予想の11.1億円→1.8億円(前年同期は15億円)に83.8％減額し、減益率が25.8％減→88.0％減に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結最終損益は3.9億円の赤字(前年同期は6.6億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の14.7％→12.4％に低下した。



株探ニュース

