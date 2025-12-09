2025年12月8日、香港メディア・香港01は、特殊詐欺の拠点地域として知られるミャンマー東部のミャワディから中国人の通信詐欺に関与していたと見られる中国人1178人が本国に送還されたと報じた。

記事は、中国、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの6カ国による特殊詐欺犯罪撲滅に関する閣僚級会議が11月14日に行われ、合意内容に基づき各国が特殊詐欺取り締まりの協力を強化していると紹介。特にミャワディでは中国、ミャンマー、タイによる共同取り締まり作戦が行われていると伝えた。

そして、ミャンマーで身柄を拘束され、タイに移送されていた中国人特殊詐欺容疑者1178人が今月に入り、タイ政府の協力のもとで中国江西省の警察当局に引き渡され、チャーター機で順次中国へ送還されたと紹介した。統計によると、今年2月に3カ国の協力によるミャワディからの容疑者送還が始まって以降、これまでにすでに6600人余りが中国に送還されたとしている。

記事は、中国公安部関係者が「越境特殊詐欺犯罪に関する各国協力による取り締まり作戦は継続中だ。今後さらに取り締まりを強化して拠点の根絶と容疑者の逮捕に全力を尽くし、国民の生命と財産の安全を確実に守っていく」とコメントしたことを紹介した。（編集・翻訳/川尻）