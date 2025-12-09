ソフト牛皮でやわらかな履き心地！【テクシーリュクス】のビジネスシューズがAmazonにて販売中！
柔らかい牛皮でスニーカーのような履き心地！【テクシーリュクス】のビジネスシューズがAmazonに登場中！
テクシーリュクスのビジネスシューズは履き心地と耐久性にこだわり、革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズだ。美しいデザインのまま履き心地の良さを感じられるよう、細部まで徹底的に追求している。 靴型(ラスト)設計からデザイン・素材選定、製品試験、生産管理まで 一貫した体制で取り組んだ高品質なビジネスシューズである。
インナーソールはふんわりやわらかな「ラテックス入りスポンジ」を靴全体に敷き詰め、かかる体重をしっかり支え、足への負担を軽減している。土踏まずパッドにより、快適性とフィット感が得られる。ABS樹脂製シャンクを使用したことにより、体重による靴の歪みを抑え、安定性が向上している。
ソフト牛革使用で本革なのに やわらかな履き心地だ。抗菌加工メッシュで足当たりの良さと、靴内部の快適さに配慮している。また、つま先裏部分には消臭繊維も使用している。
履き口の工夫した位置に立体形状のパッドがあるため、足当たりが良く、かかとを包み込む。
ソール部分に屈曲を多めに配置してあり、かえりが良く、動きやすい。踏みつけ部ラバーが蹴り出し時の、路面への適応性と耐久性が向上させている。
テクシーリュクスのビジネスシューズは歩くことに悩みを抱えている多くのビジネスマンを支えるため、 幅広いニーズに応える機能性と、心動かす履き心地への挑戦を続けている。ビジネスマンの足元を優しくサポートする1足だ。
