人気YouTuber SUSURU、震度6強の地震を受けて実家の無事を報告「危険ですので、すぐに避難を」
ラーメンのレビューを中心に活動するYouTuberで、青森県弘前市出身のSUSURUが自身のXを更新し、実家の家族は無事とのことで安心したと報告。「ご心配いただきありがとうございます。現在、津波警報が発表されています。危険ですので、どうかすぐに避難してください。身の安全を最優先に行動をお願いいたします。」と呼びかけた。
実家の安否確認を行った背景には、昨日の夜23時に発生した青森県八戸市の震度6強の地震がある。登録者189万人を超える人気ラーメン系YouTuberのSUSURUは、ファンに対しても安全な行動を促した。
この投稿には「まさか生配信中の大地震だったのでびっくりしました」「いちばんにSUSURUくんのことが浮かびました」「皆さんが無事でよかったです」といった声が寄せられ、家族の無事を伺えて本当にホッとしたというコメントも多く、ファンの心配が伺える。
実家の家族は無事とのことで安心しました。— 🍥SUSURU🍥 (@susuru_tv) December 8, 2025
ご心配いただきありがとうございます。
現在、津波警報が発表されています。
危険ですので、どうかすぐに避難してください。
身の安全を最優先に行動をお願いいたします。