ËÌµþ¤ÎºÛÈ½½ê¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õMH370ÊØ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô°äÂ²¤ÎÇå½þÁÊ¾Ù¤Ç°ì¿³È½·è
ËÌµþ»Ô¤ÎºÛÈ½½ê¡¢ËÌµþ»ÔÄ«ÍÛ¶è¿ÍÌ±Ë¡±¡¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«ÍÛË¡±¡¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2014Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õMH370ÊØ¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÉô¾èµÒ¤Î°äÂ²¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç°ì¿³È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾èµÒ75¿Í¤Î°äÂ²¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ê¤É¤ÎÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¡¢ÁÜº÷µß½õ´ð¶â¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤òµá¤á·×78·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÍÛË¡±¡¤Ï¿³Íý¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¸½ÃÏ»þ´Ö2014Ç¯3·î8Æü¸áÁ°1»þ22Ê¬¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õMH370ÊØ¤¬Èô¹ÔÃæ¤Ë¾ÃÂ©¤òÀä¤Á¡¢2015Ç¯1·î19Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬Æ±ÊØ¤ÎÄÆÍî¤òÈ¯É½¤·¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷239¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¿³Íý²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä«ÍÛË¡±¡¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²ó¤ÎÄ´Ää¤ò·Ð¤Æ¡¢78·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¤¦¤Á¡¢47·ï¤Î°äÂ²¤ÏÈï¹ð¤ÈÏÂ²ò¤ËÃ£¤·¤¿¸å¡¢ÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¾èµÒ8¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë8·ï¤Ç¡¢8¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âË¡Äê¼êÂ³¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»àË´¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÍÛË¡±¡¤Ï¡¢¹ñºÝ¹Ò¶õÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¾òÌó¡Ö¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¾òÌó¡×¤ÈÃæ¹ñ¤Î´ØÏ¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤éÈï¹ð¤ËÂÐ¤·»àË´Çå½þ¶â¤äÁòµ·ÈñÍÑ¡¢Àº¿ÀÅªÂ»³²¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢ÈñÍÑ·×290Ëü¸µ¡ÊÌó6400Ëü±ß¡ËÍ¾¤ê¤òÇå½þ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤ë23·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¾èµÒ¤Î°äÂ²¤¬¾èµÒ¤Î»àË´Àë¹ð¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Àë¹ð¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿³ÍýÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë