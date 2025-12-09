ÚìÅÄ¿ð´õ¡¡ÍèÇ¯¤ÏÂÔË¾¤ÎÅý°ìÀï¤â¡Ö¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡¡À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤«¤é¤ÏSNS¤ÇÄ¾¡¹¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBO½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÚìÅÄ¿ð´õ¡Ê29¡á»°Ç÷¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç²ñ¸«¤·¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀ®¸ù¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£11·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¤ÇÆ±µé4°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¥°¥í¥ê¥¢¡¦¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¡Ê31¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ï¢¾¡¡Ê2K0¡Ë¤òµÏ¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î»Ù¤¨¤äÆüËÜ¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÚìÅÄ¤Ïº£Ç¯ÊÆ¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Á´¤ÆÆ±ÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë4ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¬¥¸¥ã¥ë¥ÉÀï¤Ç¤Ï¡¢5·î¤ÎËÉ±ÒÀï¸å¤ËÆüËÜ½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆÏ·ÊÞÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÆ±µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤â·ü¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖWBO¤Î¥Ù¥ë¥È¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥°»ï¥Ù¥ë¥È¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¬µé¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¿Í¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¢¤Ã¤¿¡×¡£²ñ¸«¤Ç¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¼«¿È¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿Æ±¥Ù¥ë¥È¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÇ¯´Ö4»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙÀ¤³¦Àï¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç»ä¤¬2¿ÍÌÜ¡×¤À¤È¸À¤¦¡£°ìÊý¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇÇ¯´Ö4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤¬¡ËÇö¤ì¤ë¤ä¤ó¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨À¨¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾åÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ï»ä¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç¯´Ö4»î¹ç¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£Ìó1Ç¯°Ê¾åKO¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤Î·ì¤ÏÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¡£¤Ç¤âÍèÇ¯¤Ï¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡ÖÍèÇ¯¤ÏÅý°ìÀï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤½¤í¤½¤í¡×¤ÈÂ¾ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ò´õË¾¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤«¤é¡Ö¥ß¥º¥¡¢¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÂÐÀï¤ò´õË¾¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£WBA²¦¼Ô¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤«¤é¤â¡È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½¼ÂÅª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¥Ù¥ë¥È¤â¼é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤³¤ÇÃ¯¤È¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âno¡¡pasa¡¡nada¡ª¡Ê¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡Ë¡×¤È·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£