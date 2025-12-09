唐田えりか、“大親友”との2ショット添え「大好きな二人が世界一とった」と祝福 ゆりやんも「出会えてよかった」
俳優の唐田えりか（28）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。「#AACA2025 レトリくんが最優秀主演女優賞、白石監督が最優秀監督賞を受賞しました 嬉しすぎて叫びました」と感動を報告し、Netflixシリーズ『極悪女王』で共演し快挙を果たした“大親友”ゆりやんレトリィバァ（35）との2ショットなど、授賞式や現地での思い出ショットを公開した。
【写真】「大好きな二人が世界一とった」授賞式会場でゆりやんとの“仲良し”2ショットを披露した唐田えりか
ゆりやん、白石和彌監督（50）が受賞したのは、アジア17の国と地域の優れた映像作品を表彰する『アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025』（AACA）。投稿では「大好きな二人が世界一とった 大好きがつまりすぎ」と喜びを爆発させ、「私は助演女優賞にノミネートしていただき、惜しくも！でしたが、とってもハッピーです」と心境をつづった。
さらに「極悪女王の皆さま、改めておめでとう&ありがとう」と共演者やスタッフらへの感謝を込め、「レトリくんとのシンガポール思い出」と、授賞式会場や現地での仲むつまじい2ショットを披露した。
この投稿にゆりやんも反応。「えりかくん!!!ありがとう!!えりかくんに出会えてよかった 1000年に一度の逸材、ともだちだょ！ずっと尊敬しています！生まれてきてくれてありがとう!」と熱いメッセージを寄せ、2人の強い絆が伝わるやりとりとなっている。
授賞セレモニーには、『極悪女王』からゆりやん、唐田、編集の加藤ひとみ氏・脇本一美氏、プロデューサーの長谷川晴彦氏らスタッフ陣が出席。ゆりやんはステージに立つと感極まって大粒の涙を流した。涙をぬぐいながら「本当にありがとうございます。本当にありがとう。ここにいられて本当に光栄です。そして…私たちは…私たちは“演技”をしていたのではありません。私たちはただ、カメラの前で“生きて”いました」と語り、撮影現場での思いを振り返った。
