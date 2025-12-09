¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡õÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ä¡ÖÀ¤³¦¤ÎKISHIDA¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ÈÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬9Æü¸á¸å10»þ¤«¤éBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÎÆó¿Í¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ßÅÄÁª¼ê¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5·î4Æü¡¢³«Ëë¤«¤é30»î¹çÌÜ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢DeNAÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂè1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤Î¹üÀÞ¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï78¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ç¤Ï°ìÈÖÂ¿¤¤¿ô»ú¤Ë¡£¤½¤Î´ßÅÄÁª¼ê¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎSNS¤¬¤É¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Àô¸ýÁª¼ê¤Ïº£µ¨6Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤Ç3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾®±àÁª¼ê¤È¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´ßÅÄÁª¼ê¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶ì¾Ð¤¤¡£º£µ¨¥Á¡¼¥à¤òµî¤ëÄ¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤¬¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Ëº£¸å¡¢µð¿Í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÈÆ±´üÆþÃÄ¡É¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÁ°¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ËÈäÏª¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢ÆâÌî¼ê¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ëÆ±³ØÇ¯¤Î´ßÅÄÁª¼ê¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àô¸ýÁª¼ê¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¾¯¤·¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡É¤Ê²¬ËÜÁª¼ê¤ÎÉ½¸½¤ËÀô¸ýÁª¼ê¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£