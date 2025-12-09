【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（12月9日〜12月15日）

月別のゾロ目データを紹介します。11月の抽せんは20回で、ゾロ目が出たのは11回でした（うち1回はダブルゾロ目）。「88」は、10月から2カ月連続出現なし。最後に出たのは9月22日です。11月には出なかった「66」ですが、12月2日に早速出現しています。予想の参考にどうぞ。

では、出萌名人の予想から。

「『0』と『5』を千の位に。この1年間でもっとも出現が少ないゾロ目の『33』を組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「11月に出なかったゾロ目を狙います。本命は『88』、押さえに『00』。バラナンバーは『0』『1』『5』『7』『8』の組み合わせで」

【12月9日〜12月15日】

出萌クンの萌え予想

0983 5321

0937 5431

0836 5234

0393 5313

0337 5233

遠藤さんの達人予想

8785 0781

8389 0785

8687 0715

8300 0815

8700 7815

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

11月27日 第6866回 2803

11月28日 第6867回 3076

12月1日 第6868回 5396

12月2日 第6869回 6936※

12月3日 第6870回 7263

12月4日 第6871回 5571※

12月5日 第6872回 4784※