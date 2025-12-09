ジョーシンの「まごころリフォーム」、顧客満足度調査で5年連続1位 顧客目線の対応が評価
家電量販店ジョーシンのリフォーム事業「ジョーシンまごころリフォーム」が、オリコンが実施した顧客満足度調査の戸建てリフォームランキングで5年連続1位を獲得した。ジョーシンは、顧客満足度の向上を優先する「ファンベース戦略」が評価されたと分析している。
今回の顧客満足度調査は、過去5年以内に戸建て住宅のリフォームを実施した人を対象に実施。水回り、窓・ドア、内装、外装のすべてに対応する戸建て住宅向けリフォーム事業者98社が評価の対象となった。
この調査で、ジョーシンは5年連続で1位を獲得。顧客を後悔させない「商品提案力」、顧客一人ひとりに寄り添う「接客力」 、1948年の創業時から行っている設置や工事で培った「技術力」と「信用力」など、顧客目線での対応を強みとする「ファンベース戦略」が顧客に評価されたと分析する。
ジョーシンまごころリフォームは、訪問での見積もりは無料で実施している。
