飼い主さんと一緒に暮らし始めて14年目で、初めて離れて過ごすことになった猫さん。猫さんが寂しがっていないか、飼い主さんが家での様子を伺ってみると…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.6万再生を突破し、「惚れ直すわwww」「素敵なにゃんさんですね！」といったコメントが寄せられました。

【動画：白猫と暮らし始めて14年、『初めて離れた』結果→寂しいかなと思ったら…留守中の『予想外すぎる光景』】

初めて離ればなれで過ごすことに

TikTokアカウント「チャボすけ」に投稿されたのは、初めて飼い主さんと離れて過ごすことになった白猫さんの様子です。

飼い主さんが名古屋へ旅行することになり、この日は一緒に暮らして14年目で初めて白猫さんと離れて過ごすことに。そこで飼い主さんは、白猫さんの様子を聞いてみることにしたのだとか。白猫さんは普段、人間のようにソファに座ってくつろいでいるといいますが、離ればなれになると、さぞ悲しんでいることでしょう…。

離れている時の様子は…

ところが、飼い主さんが様子を見てみると、白猫さんは普段と何ら変わらずにくつろいでいたそう。しかも、段ボールの中で片足を上げて「セクシーポーズ」をしていたそうで、余裕すら感じたといいます。

14年間も一緒に暮らして、初めて離れることになっても、全く動じた素振りを見せなかったという白猫さん。飼い主さんはその様子を見て安心したそうですが、同時に悲しさも感じたとのこと。いつも通りにくつろいでいるのは嬉しいですが、少しも寂しそうじゃないとショックですよね…。

何でそんなに余裕なの？

14年も生きているからこそ、ちょっとのことでは動じないたくましさを身につけたのかもしれません。白猫さん1人でも生活できそうなほど堂々としている姿に、思わず笑ってしまいました。

「飼い主さんがいない間は、私が家を守ってやるにゃ！」という貫禄さえ感じる白猫さん。これだけ頼もしい白猫さんがいると、飼い主さんも安心して暮らすことができるでしょう。猫生1年目とは思えないたくましい姿を見せる白猫さんなのでした。

ご紹介した投稿には「亭主元気で留守がいいって」「14年生きてるとちょっとやそっとじゃ動じないのか」「くつろぎすぎ」「ほんと、なにその足笑」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「チャボすけ」では、椅子に座ったり、二日酔いみたいな姿で座ったりと、白猫さんの面白くて可愛らしい日常の様子が投稿されています。

白猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チャボすけ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。