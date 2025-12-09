Threadsに投稿されたのは、まさかすぎる華麗な登場を決めた猫さんの姿！飼い主さんをも驚かせた衝撃的な登場の仕方に「想像をはるかに超えた登場でした‼︎w」「自分でもビックリしちゃってかわいすぎます♡」「声出して笑ってしまいましたw」などの声が殺到しています！

【動画：部屋から出ていった猫→『戻ってきた』かと思ったら…まさかすぎる『登場の仕方』】

ドアの奥へ…

Threadsアカウント「HarU（@hokke.hotate）」さまには、投稿者さんの飼い猫「ほたて」くんと「ほっけ」ちゃんの、のんびり気ままな猫ライフを紹介しています。

この日は何かを探しに、飼い主さんの目の前でドアの向こうへと行ってしまったほたてくん。

「何をしに行ったのかな？」と飼い主さんが見守っていると……

まさかすぎる登場！

まさかの前転で登場！まるで大道芸人のように華麗な前転を決めて登場したほたてくん。最後、飼い主さんを振り返った時の目を見開いた表情を見ると、もしかしてほたてくんも予期していなかったのかも？

しかし、そこは華麗な前転登場を決めるほどの実力猫・ほたてくん。その後は何事もなかったかのようにその場を立ち去るのでした！かっこいい～！

華麗すぎる登場シーンが話題に

ほたてくんの衝撃的な前転登場シーンは、Threadsでも大きな話題に！コメント欄には「想像をはるかに超えた登場でした‼︎w」「自分でもビックリしちゃってかわいすぎます♡」「声出して笑ってしまいましたw」などの声が寄せられ、大きな反響が寄せられました。

Threadsアカウント「HarU」さまでは、今回ご紹介したほたてくんの他にも、一緒に暮らすほっけちゃんが登場しています。お互いに自由気ままに過ごす姿は、まさにお猫さまの魅力満載！ぜひ、のびのびとした姿を見て癒されてくださいね。

ほたてくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「HarU（@hokke.hotate）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

