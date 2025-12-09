µ¤°µÊÑ²½¤¬Á´¹ñÅª¤ËÂç¤¤Ê1½µ´Ö¤ÇÆ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ¡¡12Æü¤Ï´¨ÃÈº¹¤â·ã¤·¤¯
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢µ¤°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢µ¤°µÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£µ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤²¹º¹¤âÂç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢12Æü(¶â)¡Á13Æü(ÅÚ)¤Ï¶¯Îõ´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¡¡µ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥óÂç
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢2¡Á3Æü¼þ´ü¤ÇÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑÆ°¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
12Æü(¶â)¤Ï°ìÅ¾¡¢µ¤°µ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢13Æü(ÅÚ)¤ÏµÞ²¼¹ß¤È¤Ê¤ê¡¢14Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µÌÀ¤±15Æü(·î)¤ÏºÆ¤Ó¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤Ï¡¢µ¤°µÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
´¨ÃÈº¹¤âÂç
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢´¨ÃÈº¹¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢12Æü(¶â)¡Á13Æü(ÅÚ)¤Ï¶¯Îõ´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü(ÅÚ)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´3¡î¡¢Ì¾¸Å²°1¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç8¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î°ì·å¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï12Æü(¶â)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¡î¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹2¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¿¿ÅßÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ)¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤²¹ÊÑ²½(´¨ÃÈº¹)¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)
£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¡¦¼ó¡¦¸ª¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤È´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢38¡Á40¡îÄøÅÙ¤ÎÄã¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸
¢¨¤Ê¤ªÆþÍá¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¹¤á¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥«¥¤¥í¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ó¤Î¸å¤í¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Èø¤Æ¤¤¹ü¤ò²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
