¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡©¡ÙÍè½Õ¸ø³«·èÄê¡ª¡¡NY¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¸¤¤ëÉ×ÉØ¤Î°¦¤È¿ÍÀ¸ÉÁ¤¯
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØIS THIS THING ON¡©¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇº¤á¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤¹¤ëÍ¦µ¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î±þ±ç²Î¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¡Ø¥¢¥ê¡¼¡¿¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¡Ø¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡§¤½¤Î²»³Ú¤È°¦¤È¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âº£¤äÊÆ±Ç²è³¦¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡¢Ä¹ÊÔ´ÆÆÄ3ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¼ÂÏÃ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢½çÄ´¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿É×ÉØ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Æ¥¹¡£ÃæÇ¯¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤¬Æó¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹¤Ç¤Õ¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¶öÁ³ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£É×ÉØ¤ÎÀÖÍç¡¹¤Ê´Ø·¸¤ò¡È¾Ð¤¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤À¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡Î¥º§´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4ÅÙ¥¨¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¡¼¥Í¥Ã¥È¡£¼«¤éÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¼Î¤Æ¿È¤Î±éµ»¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈºÇ¹â¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥À¡¼¥ó¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥É¥é¡¦¥Ç¥¤¤é¤¬¶Ë¾å¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿·ëº§À¸³è¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Æ¥¹¤Î2¿Í¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¤Þ¤À¤½¤Î´Ø·¸¤¬¡ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ñ¤È¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Æ¥¹¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ§¿Í¥Ü¡¼¥ë¥º¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ê¥¢¥ó¥É¥é¡¦¥Ç¥¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯½ÕÁ´¹ñ¸ø³«¡£
