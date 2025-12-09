『映画ラストマン』主題歌でも最強バディ誕生！ 福山雅治×稲葉浩志がタッグ
福山雅治が、自身の主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）の主題歌を担当することが発表された。曲名は「木星feat. 稲葉浩志」。福山が作曲、編曲、プロデュースを務め、作詞の稲葉浩志とタッグを組んだ。
【動画】音楽界の最強バディが誕生！ ラストマン×『木星』スーパーティザーVol.1
この度、主題歌のインスト音源と映画の映像を使用した「ラストマン×『木星』スーパーティザーvol.1」が解禁。12月11日に向けて本日からカウントダウン形式で情報を発信していく。
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマの劇場版。
数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人、ナギサ・イワノワ（宮沢りえ）。世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われていた彼女は、命の危険を感じ米国への亡命を希望していた。皆実と心太朗は、護道泉（永瀬廉）やFBIから新たに派遣されたクライド・ユン（ロウン）、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った2人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか―？
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。
