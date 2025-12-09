スポーツ報知では、Ｊ１王者・鹿島のサポーターが選出する【ＭＶＰ】【陰のＭＶＰ】【ベストゴール】を決定する企画を実施。ＳＮＳを通じた投票で、４８５２人から回答を得た。

最終第３回は【ベストゴール部門】。ランキング形式で上位５ゴールをお届けする。

＊ ＊ ＊

▼５位 第３２節名古屋戦【徳田誉（アシスト・松村優太）】５・１％ 度肝を抜いた１８歳の一撃が５位にランクイン。約半年ぶり復帰戦で挙げた右足からの豪快な一撃は、鹿島ベンチの“ドン引き”っぷりも話題となった。

▽サポーターの声「いやドン引き」「怪物の片鱗を見た」「鹿島の未来を明るく照らす力強いゴールだった」「現地で見てて笑いが起きた」「大怪我復帰直後の高卒ルーキーがやっていいゴールじゃない」

▼４位 第１６節川崎戦【舩橋佑（アシスト・鈴木優磨）】６・０％ 国立を沸かせた鹿島のレジスタの鮮やかミドルが４位。右足のタッチで相手ＤＦをかわし、左足を振り抜いて同点ゴールを決めた。

▽サポーターの声「今までの努力の結晶が詰まったゴール」「国立大揺れのあの瞬間が忘れられない」「あそこで１人かわせるのはすごい」「鹿島の未来は明るいと思わせてくれるスーパーゴール」「初観戦だった小４の娘を鹿島サポーターにしてくれたゴール」

▼３位 第３７節東京Ｖ戦【松村優太】１０・５％ 泥臭くも美しいゴールが３位入り。途中出場のスピードスターが０―０の均衡を破り、こぼれ球を押し込んで優勝に王手をかけた。

▽サポーターの声「いかにも鹿島っぽくて鹿サポ的には一番美しい！」「気持ちで押し込んだって感じがして魂を感じた」「今季の松村選手の成長を一番感じることができたゴール」「このゴールがなければ優勝は確実になかった」「努力を惜しまぬ男にボールがこぼれてくるんだなと」

▼２位 第２４節柏戦【レオセアラ（アシスト・舩橋佑）】１４・５％ 得点王が挙げた２１ゴールのうち、最も理不尽だったのはこの１点か。約３０ｍの距離から、身の毛もよだつ豪快なミドルシュートだった。

▽サポーターの声「６ポインターゲームでの超絶ゴラッソ」「パワーも弾道もエグかった。天王山での一発であることも特筆すべき」「現地観戦してたけど、時間がゆっくりに感じられた時空を歪めるシュートでした！」「最初何が起きたかわからなかったけど、見返しても訳がわからなかった」「とんでもないものを見てしまった」

▼１位 第３５節京都戦【鈴木優磨（アシスト・松村優太）】５０・９％ 後半５１分に生まれた執念、魂のゴールが堂々の１位。勝ち点１差Ｖだったことを考えれば、この１点の持つ意味はあまりに大きすぎた。

▽サポーターの声「震えた」「この勝ち点１がタイトルに繋がったから」「ラストプレーで執念のゴール。これぞ４０番のプレー」「あれが無ければ終わっていた。ありがとう４０番」「鹿島を応援してきて２７年、初めてゴールを見て声を出せずに泣いた。ゴールが決まった瞬間、叫ぼうとしたのに、嗚咽で叫ぶことができなかった」