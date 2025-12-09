元巨人監督の高橋由伸さんと妻で元日本テレビアナウンサーの小野寺麻衣さんが、元バドミントン日本代表・陣内貴美子さんのインスタグラムに登場した。

陣内さんは８日付の投稿で「２４年前の今日、披露宴を行った日 うちは、記念日とかに特別なことをやる夫婦ではなく…今日も特に予定を立てるわけでもなく…そんな一日の始まりだった昼前…『近くに来てるからヒマならお昼でも食べましょう』と何気なく誘ってくれた⁣＠ｙｏｓｈｉｎｏｂｕ２４＿ｏｆｆｉｃｉａｌ 夫婦」とつづり、元プロ野球選手の夫・金石昭人さんも一緒の４ショットをアップ。

「おかげで外でランチ出来たし⁣『母ちゃん、良い記念日になったやんかぁ』『ホントだわ あの２人、良い仕事するわぁ』と、ニコニコで２５年目のスタートがきれました ちなみに、今日がそんな記念日だったとは２人とも知りません ありがとね お２人さん」と思わぬ偶然に感謝した。

麻衣さんは２０００年に日本テレビに入社。０６年１月に高橋さんと結婚し、同年３月に退社。その後２人の子どもが誕生している。この投稿にはフォロワーから「素敵な夫婦関係」「高橋ご夫妻に感謝」「見習いたい」などの声が寄せられている。