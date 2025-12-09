電車でせきが止まらないのに「意地でもマスクをつけない」サラリーマン。耐えかねた乗客の行動に心の中で拍手――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年4月16日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
コロナ禍だった数年前までは、ほぼ全員が外出時に必ず着用していたマスク。
しかし、その後は着けない人が増え、3月にクロス・マーケティング社が発表した『マスクに関する調査（2025）』によると、普段の着用状況について「着ける日が多い」と答えた人は56.8％で、「着けない日が多い」が17.3％、「ほとんど着けない」が25.9％となっている。
未だ半数以上の方がマスクを着けていることなるが、なかでも着用する人の割合が多い印象を受けるのは、電車やバスなどの公共交通機関。場所が場所だけにノーマスクでせき込んでいる人がいると、気になってしまう人が多いようだ。
◆発車間際の特急列車、座るなり激しくせき込む男性を見て警戒
「1回、2回ならともかく、何度もゴホッゴホッってやられると、気になってチラ見してしまいます。それ以上のことは何もしませんが、ノーマスクだったら『マスクしろよ！』とは思いますけどね」
そう語るのは、コンサルティング会社に勤める金丸秀太さん（仮名・43歳）。地方にもクライアントがいることから日頃から出張が多いそうで、車内でマスクをせずにせき込む人を見かけたのは一度や二度ではない。
ただし、昨シーズンの冬、出張先に向かう特急列車の車内で遭遇した時の出来事は、今でもはっきりと覚えているという。
「せき込んでいたのは、通路を挟んで通路を挟んで反対側の2列後ろの窓側に座っていた私とほぼ同世代くらいの男性。お互い始発駅から乗車したのですが、発車間際に入ってきた彼は、席に座るなり何度もせきをしていました。
まだマスクをしていればよかったのですが、向こうはせき込む際に手を口に当てるだけ。コロナはひと段落していましたが感染者は出てしましたし、季節的にインフルエンザも流行っていました。
なにより冬場なので風邪をひいている人も多いじゃないですか。この時、私は缶コーヒーを飲んでいたのでマスクはあごにかけていましたが、すぐに飲み干して着け直しました。そこまで神経質なタイプではないのですが、座席が比較的近かったから嫌じゃないですか」
◆本人は周囲の乗客から嫌がられていることに気づいていない？
その後、金丸さんはノートパソコンを開いて仕事をしていたが、男性は相変わらず時折せき込んでいる。
すると、金丸さんの後ろに座る年配の女性が立ち上がって男性に近付いて、「これ使ってください」とマスクを渡そうとしたとか。ところが、このせっかくの申し出を断ってしまったそうだ。
「そこは素直に好意を受けるべきですし、お願いだからマスクを着けてくれ、と遠回しに言ってるわけじゃないですか。彼もスーツ姿だったので出張だったのかもしれませんが、あまりの鈍感さに引きました。営業マンだったら失格だろうなって（苦笑）」
ここで察してカバンからマスクを取り出して着けるならいいが、一向にその気配は見られない。この間もせきを繰り返していたため、これに業を煮やしたのか今度は男性の1つの前の列に座っていた旅行者らしき若い男性がかける。
それも先ほどの老婦人とは違って、「申し訳ないですが、そこまでせき込むならマスクを着けてもらえませんか？うつされたくないんですよ」とハッキリと、それもトゲのある言い方をしたそうだ。
「よくここまで面と向かって言えるなと思いました。私なら相手が逆ギレしてトラブルになったらどうしようと思ってしまうし、いくら嫌だと感じても面倒事には首を突っ込みたくないですから」
コロナ禍だった数年前までは、ほぼ全員が外出時に必ず着用していたマスク。
しかし、その後は着けない人が増え、3月にクロス・マーケティング社が発表した『マスクに関する調査（2025）』によると、普段の着用状況について「着ける日が多い」と答えた人は56.8％で、「着けない日が多い」が17.3％、「ほとんど着けない」が25.9％となっている。
◆発車間際の特急列車、座るなり激しくせき込む男性を見て警戒
「1回、2回ならともかく、何度もゴホッゴホッってやられると、気になってチラ見してしまいます。それ以上のことは何もしませんが、ノーマスクだったら『マスクしろよ！』とは思いますけどね」
そう語るのは、コンサルティング会社に勤める金丸秀太さん（仮名・43歳）。地方にもクライアントがいることから日頃から出張が多いそうで、車内でマスクをせずにせき込む人を見かけたのは一度や二度ではない。
ただし、昨シーズンの冬、出張先に向かう特急列車の車内で遭遇した時の出来事は、今でもはっきりと覚えているという。
「せき込んでいたのは、通路を挟んで通路を挟んで反対側の2列後ろの窓側に座っていた私とほぼ同世代くらいの男性。お互い始発駅から乗車したのですが、発車間際に入ってきた彼は、席に座るなり何度もせきをしていました。
まだマスクをしていればよかったのですが、向こうはせき込む際に手を口に当てるだけ。コロナはひと段落していましたが感染者は出てしましたし、季節的にインフルエンザも流行っていました。
なにより冬場なので風邪をひいている人も多いじゃないですか。この時、私は缶コーヒーを飲んでいたのでマスクはあごにかけていましたが、すぐに飲み干して着け直しました。そこまで神経質なタイプではないのですが、座席が比較的近かったから嫌じゃないですか」
◆本人は周囲の乗客から嫌がられていることに気づいていない？
その後、金丸さんはノートパソコンを開いて仕事をしていたが、男性は相変わらず時折せき込んでいる。
すると、金丸さんの後ろに座る年配の女性が立ち上がって男性に近付いて、「これ使ってください」とマスクを渡そうとしたとか。ところが、このせっかくの申し出を断ってしまったそうだ。
「そこは素直に好意を受けるべきですし、お願いだからマスクを着けてくれ、と遠回しに言ってるわけじゃないですか。彼もスーツ姿だったので出張だったのかもしれませんが、あまりの鈍感さに引きました。営業マンだったら失格だろうなって（苦笑）」
ここで察してカバンからマスクを取り出して着けるならいいが、一向にその気配は見られない。この間もせきを繰り返していたため、これに業を煮やしたのか今度は男性の1つの前の列に座っていた旅行者らしき若い男性がかける。
それも先ほどの老婦人とは違って、「申し訳ないですが、そこまでせき込むならマスクを着けてもらえませんか？うつされたくないんですよ」とハッキリと、それもトゲのある言い方をしたそうだ。
「よくここまで面と向かって言えるなと思いました。私なら相手が逆ギレしてトラブルになったらどうしようと思ってしまうし、いくら嫌だと感じても面倒事には首を突っ込みたくないですから」