大型犬が疲れてウトウトしている時に、大好きなお姉ちゃんが帰ってきたら…？大型犬が眠気と戦いながら喜ぶ姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で60万2000回再生を突破しています。

【動画：夜、ウトウトする大型犬のもとに『大好きな姉』が帰ってきた結果→どっちつかずな光景】

夜遅くにお姉ちゃんが帰ってきたら…

Instagramアカウント「komugi_1016」に投稿されたのは、夜遅くに大好きなお姉ちゃんが帰ってきた時のゴールデンレトリバー「こむぎ」ちゃんの様子です。

この日は朝からたくさん遊んだり歩いたりして疲れていたため、ケージの中でウトウトしていたこむぎちゃん。それでもお姉ちゃんが部屋に入ると、寝転んだまましっぽをブンブン振って喜びを露わにしたとか。感情ダダ漏れなしっぽの動きが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

眠気と戦いながらナデナデを所望

こむぎちゃんは全く起き上がろうとする気配がないうえに、お目目がしょぼしょぼしており、今にも寝落ちしてしまいそう…。

しかし「お姉ちゃんに撫でてもらうまで眠るわけにはいかない！」と思っているようで、「まだかな？早くこっちきて～」としっぽを振ってアピールし続けていたとか。お姉ちゃんへの愛と眠気の間で葛藤する姿は、あまりにも愛おしいです。

そしてついには前足をチョイチョイと動かして、「もう待てないよ～。今すぐきて！」と呼びつけるこむぎちゃん。その可愛すぎる仕草にキュンとしたお姉ちゃんは、ホイホイと引き寄せられて、こむぎちゃんをたっぷりナデナデしてあげていたとのこと。

この投稿には「可愛いにも程がある」「嬉しすぎるのとヘトヘトなのとｗ」「オメェが来い来いしてますねｗ」「甘え上手のおねだり上手」といったコメントが寄せられています。

大型犬はとっても甘えん坊

家族みんなに溺愛されて育った結果、とても甘えん坊な子になったというこむぎちゃん。1日の終わりには、パパさんと触れ合ったりブラッシングをしてもらったりして、ラブラブなひと時を過ごすことが習慣になっているのだとか。

パパさんが優しく撫でてあげると、こむぎちゃんはうっとり…。その幸せそうな姿は、見ているだけで癒されます。これからもこむぎちゃんがご家族に思う存分に甘えながら、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Instagramアカウント「komugi_1016」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。