大切な家族だった愛犬を亡くし、深い悲しみに沈んでいたという投稿主さんのお母さん。そんなお母さんのために、投稿主さんはあるサプライズプレゼントを用意していたといいます。

温かな思いは反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万再生を突破。「泣いてしまう」「優しい」と多くのコメントが寄せられています。

【動画：愛犬が亡くなり、ずっと泣いていた母→娘が『愛犬のクッション』をサプライズであげた結果…】

悲しみに暮れていたお母さん

TikTokアカウント「arashijumppink」に投稿されたのは、投稿主さんがお母さんと一緒にレストランで過ごしているひととき。実はこの日、投稿主さんからお母さんへの“特別なプレゼント”が用意されていたといいます。

投稿主さんの実家の愛犬・トイプードルの『プー』ちゃんは、10歳で血管肉腫により旅立ってしまったそう。お母さんはとても傷つき、涙の日々を送っていたとか。その深い悲しみを抱えるお母さんへ、投稿主さんがプレゼントを差し出す瞬間が記録されていたのでした。

プーちゃんとの“再会”の瞬間

袋を渡されたお母さんは、怪訝そうにそっと中身を覗いたそう。まさかプレゼントだとは思わなかったようで一瞬「ゴミ？」と笑ってしまったといいます。しかし、その奥から現れたのはプーちゃんの姿が大きくプリントされたクッション。

クッションを目にしたお母さんの表情は一気に変わり、次の瞬間には強く抱きしめる様子が。そして、堰を切ったように涙をこぼしてしまったそうです。まるで生前のプーちゃんを思い出すかのように顔をうずめている姿からは、あふれる愛しさが感じられたのでした。

離れがたい温もり

泣きながらクッションを抱きしめ続けるお母さんは、そっと頭を撫でたり背中をトントンと叩いたりしていたとか。まるでプーちゃんがそこにいるかのような雰囲気に、胸が打たれます。「ありがとう」と小さくつぶやくお母さんからは、抱えてきた想いがそっとあふれ出ているよう。

さらに、お母さんにはプーちゃんの写真で作られたキーホルダーも渡され、驚きながらも嬉しそうに見つめていたそう。帰り道、お母さんはクッションを胸に抱えたまま夜の街を歩いていたといいます。その後ろ姿には深い愛情が宿っているようで、思わず涙がこぼれてしまうほど心を揺さぶられる光景だったのでした。

投稿には「ママさんがとっても大事にされてたのが分かります」「本当に愛していたんですね、素敵です」「こちらまで涙が…」「これからいつまでも一緒ですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「arashijumppink」では、投稿主さんのお家で過ごす、可愛いダックスフンドたちの日常が紹介されています。愛情いっぱいに暮らすワンコたちの姿にほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「arashijumppink」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。