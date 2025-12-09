2026年2月15日（日）に横浜BUNTAIにて開催を予定している『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）が追加情報を発表した。

『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』

aoen、CANDY TUNE出演決定

“未来をつなぐフェス”を掲げる本イベントの第2弾出演アーティストが発表された。HYBE傘下・YX LABELS所属で、2025年6月にデビュー後、音楽番組や雑誌、ライブイベントへ続々と登場している日本人7人組ボーイズグループaoenの出演が決定した。

さらに、代表曲「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、今年の大みそか放送「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場も決まった2025年ブレイクアーティスト・CANDY TUNEの追加出演も明らかになった。

次世代を担う2組が、新たな時代のステージを創出する見込みで、さらなる盛り上がりが期待されている。

【アーティスト】※50音順

＜aoen＞

HYBE傘下レーベルYX LABELSから2025年4月に結成された7人組J-POPボーイズグループ。6月11日にデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」をリリースし、一躍注目を集めた。グループ名には「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす」と「みんなを応援するグループ」というふたつの意味が込められ、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動する。2025年10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースし、MVが公開2日で100万回再生を突破。爽やかさとエモーショナルな世界観が話題を呼び、新鋭グループとしてさらなる注目を集めている。

＜CANDY TUNE＞

原宿発アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から2023年にデビューした7人組アイドルグループ。通称「きゃんちゅー」。グループ名にはフレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められており、メンバーそれぞれの個性を生かしたダンス・歌唱・ルックスで多くの支持を獲得。代表曲「倍倍FIGHT!」はTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、若年層を中心に急速にブレイク中。多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく次世代アイコン。

最新技術を活用！実像・映像・音楽をリアルタイムで同期させた特別ステージ

TOKYO GIRLS MUSIC FES.は、2016年に初開催された東京ガールズコレクション（TGC）プロデュースの都市型ガールズミュージックフェスで、このたび7年ぶりに再始動する。「HARMONIZE: Connect the Next」をテーマに掲げ、ファッション、音楽、テクノロジーが共鳴する“未来をつなぐフェス”として開催される。

今回の企画では、NTTの次世代ネットワーク「IOWN」を活用し、IGアリーナで同日開催される「TGC in あいち・なごや 2026」と実像・映像・音楽をリアルタイムで同期させた特別ステージを展開する予定だ。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【 TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC 開催概要 】

●日時

2026年2月15日（日） 開場13:00 開演15:00 (予定)

●会場

横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

●チケット

【入場料（税込）】

・指定席 先行 8,500円（税込）／一般 9,000円（税込）

・アップグレードチケット(アリーナ確約) ＋3,000円（税込）

※4歳以上はチケットが必要

【販売スケジュール】

▼先行販売（すべて先着）

・dポイントクラブ会員先行：2025年11月22日（土）10:00 〜 2025年12月15日（月）23:59

・TGC公式LINE先行：2025年11月22日（土）10:00 〜 2025年12月15日（月）23:59

▼一般発売（先着）

・12月20日（土）10:00〜（売切次第終了）

▼アップグレード受付（抽選）対象：各先行販売にてご購入済みの方

・申込期間：2026年01月05日（月）10:00 〜 2026年01月11日（日）23:59

・当落発表：2026年01月19日（月）10:00

●アーティスト

ICEx、aoen、CANDY TUNE、SUPER★DRAGON、ONE OR EIGHT ほか ※50音順

●オープニングアクト

moxymill ほか

●公式サイト

『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』公式サイト