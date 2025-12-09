歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。金柑のおすすめの食べ方を紹介しました。



工藤さんは、「母の友人から山ほどの無農薬の金柑が届き」「もぎたてをやっぱり閉じ込めたくて、めちゃくちゃいっぱい蜂蜜漬けをつくりました！」と投稿。





併せて、金柑のおすすめの食べ方を動画で紹介しています。





まず金柑の切り方について、工藤さんは真ん中にナイフを入れたあと、切り落とさずに、金柑をクルクルと回しながらカットしていくといいます。





こうして2つに割ると、金柑の種が片側に寄るため、種が取りやすくなるそうです。





そして、切った金柑にハチミツをかけて食べるのが贅沢な食べ方とのこと。





工藤さんはこの金柑の食べ方について、「本当おすすめ やばいでしょ もう、スーパーデザートじゃない!?」と語っています。





この投稿を見た人たちからは「めちゃ美味しそうです」「冬にピッタリ！」「金柑買わなきゃ」「金柑蜂蜜やってみま〜す」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】