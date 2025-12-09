歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。食品メーカーをザワつかせた経験を振り返った。

「KONDO RACING TEAM」のオーナー兼監督の顔を持つ近藤は、銀座で飲食店を経営する知人から、サーキットで差し入れをもらったエピソードを披露。その知人は「カップ焼きそばを持って来た、ペヤングの」といい、近藤は「開けたら、そのお店で出すような高級な松茸が、スライスして山のように乗ってた」と振り返った。

これに「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「貴族の冗談やん」と大ウケ。当時近藤が自身のインスタグラムに上げたところ、「ペヤングの社長が、“なんでマッチが知ってんの？”ってなったらしい」とメーカー側が騒然となったといい、「ていうのは、この2週間後にペヤングの松茸味を出す予定だった」と明かした。

「俺のほうが2週間早かった」という近藤だったが、「そしたらこの社長が、先にやられた感があったのか、参った感があったのか、段ボール1箱うちに送ってきてくれた」と、後日談を報告。レギュラー陣からは「凄い」と驚きの声が上がっていた。